Общество 12 июля 2023, 13:40 Московская компания увеличила выпуск ветпрепаратов на 20% Нацпроект помог московской компании увеличить выпуск ветеринарных препаратов на 20% Сайт мэра и правительства Москвы

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Московская компания «Апиценна» увеличила выпуск инъекционных лекарственных препаратов для животных на 20 процентов благодаря национальному проекту «Производительность труда». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.

Предприятие выбрало производство лекарственных препаратов для устранения седативного и анальгезирующего действия у собак и кошек в качестве пилотного потока для реализации первого этапа проекта.

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С помощью методик бережливого производства эксперты Регионального центра компетенций Москвы оптимизировали процессы на предприятии, выявили и устранили производственные потери, такие как избыточное хранение неиспользуемых запасов, простой оборудования и излишние перемещения во время работы. Благодаря этому компания смогла снизить время производственного цикла на 39 процентов и увеличить выпуск продукции на 20 процентов без привлечения дополнительных ресурсов. Это привело к общему экономическому эффекту в размере более 70 миллионов рублей.

Опыт, полученный на пилотном потоке, внедрят на других участках предприятия. Для этого 69 сотрудников прошли обучение методикам бережливого производства. Кроме того, в компании подготовили трех сертифицированных внутренних тренеров.

Национальный проект «Производительность труда» стал мерой государственной поддержки бизнеса, направленной на увеличение объемов выпуска продукции и сокращение производственных издержек без дополнительных затрат. В Москве он реализуется с начала 2022 года, и до конца 2024-го в нем сможет принять участие 441 предприятие.

Ранее стало известно о том, что производство магнитопроводов в Бронницах станет эффективнее благодаря нацпроекту.