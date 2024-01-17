Общество 17 января 2024, 18:26 Московская компания ускорила производство матрасов благодаря нацпроекту Нацпроект помог московской компании ускорить производство матрасов на 34% Freepik

Читать 360tv в

Нацпроект «Производительность труда» помог московскому производителю сократить время на производство ортопедических матрасов на 34%. Об этом сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития города.

«За шесть месяцев компания совместно с экспертами регионального центра компетенций Москвы оптимизировала процесс изготовления матрасов, продажа которых обеспечивает 50 процентов выручки», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Реклама

Так, специалисты сократили маршруты перемещения сырья и готовой продукции, а также переорганизовали места хранения необходимых материалов. На предприятии также внедрили новые стандарты выполнения работ и ухода за оборудования.

В результате компания стала производить более 13 матрасов на человека в смену вместо восьми. Кроме того, на треть сократились и неиспользуемые запасы. Работу провели и с персоналом: 16 сотрудников научились методике бережливого производства, а еще трое стали внутренними коучами.

Ранее благодаря нацпроекту другая компания из Москвы смогла ускорить выпуск пластиковых окон.