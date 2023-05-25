Общество 25 мая 2023, 13:10 Московская компания представила любителям ЗОЖ новый ассортимент продукции Овчинский: московский производитель кето-товаров вдвое увеличит производство Сайт мэра и правительства Москвы

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Столичный производитель кето- и низкоуглеводных продуктов «Бьюти Байт» объявил о планах по расширению ассортимента и увеличению объема выпускаемой продукции. Об этом на официальном сайте мэра Москвы рассказал руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Сегодня Москва создала для бизнеса все условия для развития. В первую очередь это современная инфраструктура и близость к крупным рынкам сбыта. Локализуя производство в столице, предприятия получают возможность для роста.

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«Компания „Бьюти Байт“, выпускающая с начала осени прошлого года низкоуглеводные продукты для кето-питания, уже в этом году приобрела новое оборудование и планирует вдвое расширить производственные площади для кратного увеличения объема выпуска и ассортимента», — отметил Овчинский.

В начале года производитель презентовал поклонникам ЗОЖ линейку веганских протеиновых батончиков с разными вкусами. Кроме того, предприятие анонсировало выпуск до конца года еще восьми новинок: диетической шоколадной пасты, батончиков, гранолы, шоколада и БАД.

Ранее в Москве почти на 20% увеличился выпуск рыбной продукции.