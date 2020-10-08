Московская компания попросила сотрудников отключить геолокацию в телефонах

У работодателей потребовали данные сотрудников, в том числе их номера мобильных телефонов и номера транспортных карт. После этого стали появляться сообщения, в которых руководители просят сотрудников просят отключать геолокацию на смартфонах.

«Большая просьба, с 12 октября при перемещении по Москве отключайте геолокацию на своих смартфонах, чтобы потом на нашу компанию не приходили штрафы», — говорится в одном из таких сообщений.