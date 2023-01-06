Общество 06 января 2023, 09:20 Московская компания на треть увеличила поставки лопат для уборки снега

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Московская компания «Гамма-Пласт», которая сегодня является одним из ведущих производителей полимерных композиционных материалов, в декабре 2022 года на треть увеличила отгрузку снеговых лопат. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Всего за 10 месяцев 2022 года московские производители изделий из пластмасс увеличили производство на 37,8%. Такой рост объясняется высоким спросом со стороны потребителя.

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«При изготовлении зимнего инвентаря „Гамма-Пласт“ использует отечественные материалы, из них 90% — сырье собственного производства», — отметил Овчинский.

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В ближайшее время компания намерена запустить производство скребков для уборки снега.

«Гамма-Пласт» является первым предприятием в России, которое в 2010 году начало производство лопат из поликарбоната для уборки снега. В то время в ассортименте была всего одна модель. Сегодня их уже восемь.

Московская компания активно расширяет рынок сбыта. Кроме традиционных каналов у нее выросла доля продаж на площадках крупнейших интернет-магазинов. Также компания ведет переговоры о поставках продукции в Белоруссия и Казахстан.