Общество 29 декабря 2023, 12:30 Московская команда победила на международном чемпионате по автомоделям Школьники из Москвы победили на международном чемпионате по автомоделям в Китае Freepik

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На международном чемпионате по шоссейно-кольцевым автомоделям, проходившем в китайском городе Фошань, победила команда школьников из Москвы. Об этом сообщили на официальном портале столичного правительства.

В чемпионате приняли участие команды из Малайзии, Сингапура, Индонезии, Японии, Германии, Австралии, Италии, Великобритании, Ирландии, России и Китая. За победу в семи категориях на протяжении трех дней сражались 112 участников с 140 моделями.

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«Московские ребята впервые участвовали в подобном чемпионате. В команду вошли лучшие: победители всероссийских и международных соревнований», — отметила руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

Россию представили слушатели детских технопарков Москвы. Они создали 15 самодельных автомоделей.

Помимо этого, детско-юношеские соревнования между Россией и Китаем в семи направлениях гоночных радиоуправляемых моделей провели для участников в возрасте от шести до 17 лет.

Москвичи победили в двух квалификационных заездах, а в еще четырех направлениях взяли первое, два вторых и третье места. Еще одно первое место представитель столичной команды завоевал в детско-юношеском состязании.

Ранее на Всероссийском чемпионате по радиоуправляемым автомоделям победу одержала команда технопарка «Мосгормаш».