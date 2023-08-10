10 августа 2023, 16:24
Московская канатная дорога подарит бесплатный проезд в День физкультурника
Канатная дорога в Москве подарит 12 августа бесплатный проезд за выполнение нормативов ГТО
В эту субботу, 12 августа, в России отмечается День физкультурника. В его честь Московская канатная дорога приглашает принять участие в сдаче нормативов ГТО. За прохождение всех испытаний организаторы подарят право бесплатного проезда, сообщили в пресс-службе спорткомплекса «Воробьевы горы».
«Каждый, кто выполнит четыре вида испытания на уровень золотого знака отличия ГТО, получит бесплатный проезд. Менее спортивные и подготовленные могут выполнить нормативы на скидку 50%», — говорится в сообщении.
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Кроме этого, участников наградят сувенирами от «Столото». Сдать нормативы ГТО может любой желающий. Спортивное мероприятие пройдет с 10:00 до 19:00 на станции «Лужники» в методическо-выставочном центре.
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