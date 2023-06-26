Общество 26 июня 2023, 14:24 Московская канатная дорога 26 июня будет работать по тарифам выходного дня Московская канатная дорога в понедельник, 26 июня, будет работать по тарифам выходного дня https://sk-moskvich.ru/

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Московская канатная дорога 26 июня будет работать с 12:00 до 22:00 по тарифам выходного дня, сообщили в пресс-службе спортивного комплекса «Воробьевы горы».

Стоимость билетов составит 450 рублей в одну сторону и 700 рублей — туда и обратно. Для детей до шести лет поездка будет бесплатной. Несовершеннолетние и представители льготных категорий должны будут заплатить 300 рублей за поездку в одну сторону и 500 рублей — за билет в обе стороны.

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Ограничения, которые ранее ввели в столице из-за режима контртеррористической операции, сняли 26 июня в 9:00. Обстановка в Московском регионе осталась стабильной.

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов рассказал, что более 250 табличек с номерами входов разместили в столичном метро.