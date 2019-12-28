Московская госинспекция рассказала, как выбрать хорошие мандарины

Хорошие мандарины от плохих можно отличить по цвету. Спелые и сладкие цитрусы обычно оранжевые или оранжево-красные, без черных пятен.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, при покупке любимых новогодних фруктов необходимо обратить внимание на форму плодов и проверить каждый на упругость. Если мандарин проминается под пальцем, он может быть гнилым.

Эксперты подчернули, что в народе ходит миф, что если мандарин с листочком, то он обязательно хороший. На самом деле это ни о чем не говорит. Лист — это не показатель качества. Выбирать мандарины стоит по сорту, вкус которого вам нравится больше. Хранить фрукты можно около месяца — они не портятся при температуре от +3 градусов до +8 градусов.