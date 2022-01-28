Московская Госавтоинспекция описала типичного нарушителя ПДД

Московская Госавтоинспекция составила типичный портрет нарушителя правил дорожного движения. Об этом написали «Известия».

Оказалось, что в 2021 году чаще всего нарушителями становились мужчины в возрасте 26-35 лет, а также мужчины с водительским стажем более 20 лет. В ведомстве полагают, что люди с большим стажем «чересчур полагаются на свой опыт», и в итоге попадают в ДТП довольно часто.

Реже всего правила нарушают женщины и те, чей водительский стаж не превышает двух лет, отметило ИА НСН.