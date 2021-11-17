Жители Подмосковья смогут пожаловаться на коррупцию на прямой линии прокуратуры

Московская городская военная прокуратура 23 ноября проведет прямую линию по вопросам антикоррупционного просвещения. Сотрудники ответят на вопросы жителей в рамках своей компетенции.

Как уточнили в пресс-службе надзорного ведомства, прямая линия будет работать с 09:00 до 17:00. Желающие смогут обратиться по телефону 8 (495) 693-56-21.

Такие мероприятия ведомство организует уже не первый год и продолжает проводить в связи с востребованностью у населения.