Московская городская военная прокуратура проведет прием граждан 12 декабря

Ежегодный общероссийский день приема граждан состоится 12 декабря 2019 года по поручению президента Российской Федерации. Московская городская военная прокуратура будет принимать обращения граждан с 12 до 20 часов.

Руководство Московской городской военной прокуратуры будет принимать обращения военнослужащих, военных пенсионеров, членов их семей, в том числе поступившие через приемные президента РФ в Москве и терминалы «Электронной приемной президента Российской Федерации».

Личный прием граждан Московская городская военная прокуратура будет вести по адресу: Москва, Хорошевское шоссе, дом №38Д, строение 2.

Ответы на интересующие вопросы заявители смогут получить и в военных прокуратурах гарнизонов московского региона:

231 военная прокуратура гарнизона — Москва, Хорошевское шоссе, дом № 38, телефон 8(495)693-58-98

317 военная прокуратура гарнизона — Москва, Мичуринский проспект, дом № 25, корпус 2, телефон 8(495)734-02-74

военная прокуратура Балашихинского гарнизона — Московская область, Балашиха, микрорайн Гагарина, дом №20, телефон 8(495)523-60-47

72 военная прокуратура гарнизона — Московская область, Наро-Фоминский г. о., nоселок Калининец, дом №424, телефон 8(4963)46-00-50

51 военная прокуратура гарнизона — Московская область, Балашиха-15, телефон 8(495)521-31-60

военная прокуратура Наро-Фоминского гарнизона — Московская область, Наро-Фоминск, улица Маршала Куркоткина, в/г №1, телефон 8(925)524-13-88

военная прокуратура Красногорского гарнизона — Московская область, Одинцово, улица Вокзальная, дом №51, телефон 8(495)599-33-85

военная прокуратура Подольского гарнизона — Москва, поселение Рязановское Новомосковского AO, поселок Ерино, военный городок №16, строение 7, телефон 8(495)867-59-57

военная прокуратура Солнечногорского гарнизона — Московская область, городской округ Химки, улица Чапаева, телефон 8(495)572-05-54.

Необходимую информацию по вопросам проведения дня приема можно получить в Московской городской военной прокуратуре по телефонам: 8(495)693-59-49 и 8(499)195-05-10.