Московская гей-пара с детьми попросила убежище в США

Гей-пара из России попросила убежища в США. Поводом для этого стало уголовное преследование сотрудников соцопеки, которые позволили усыновить двух мальчиков.

«Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев запросили политубежище в США. Это результат постоянного интереса правоохранительных органов к жизни семьи», — рассказали правозащитники.

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Ранее у пары, а также у их родных правоохранители провели обыски. Мужчины проходят свидетелями по уголовному делу, которое было открыто в отношении чиновников социальных служб, допустивших усыновление геями детей.

Мужчины ранее съездили в Данию, где оформили свой однополый брак. Сейчас они воспитывают двух мальчиков, 12 и 13 лет. Официально процедуру усыновления оформил один из мужчин — семейный кодекс России не запрещает это одиноким людям. С другой стороны, в России действует закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений.