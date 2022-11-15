Общество 15 ноября 2022, 12:54 Москалькова заявила о проверке видео с якобы казнью бывшего бойца «Вагнера» Омбудсмен Москалькова: правоохранители проверяют подлинность видео с экс-бойцом «Вагнера» РИА «Новости»

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Следственные органы начали проверять на подлинность видео, где, предположительно, перешедшего на сторону Украины бывшего участника ЧВК «Вагнер», били кувалдой по голове. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, сообщило РИА «Новости».

«Я знаю об этом видео. Любая жестокость и противоправность требует вмешательства государства, и я знаю, что сегодня следственные органы занимаются проверкой фактов и установлением истинного положения дел, с тем чтобы определить, подлинные ли они и кто виновен в этих событиях», — сказала она.

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Ролик появился в прошедшие выходные в Telegram-канале Grey Zone. В описании говорится, что на кадрах — экс-боец ЧВК «Вагнер» Евгений Нужин. Он рассказал, что решил перейти на украинскую сторону, поэтому сдался в плен 4 сентября. Однако 11 ноября мужчина «получил по голове», когда шел по Киеву. Он потерял сознание, а когда очнулся, оказался в подвале. После этого неизвестный бьет Нужина несколько раз по голове кувалдой.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать видео. Он отметил, что Кремль не располагает данными касаемо его подлинности. Сам создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин попросил прокуратуру проверить обстоятельства убийства Нужина.