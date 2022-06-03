Москалькова заявила, что антироссийские санкции нарушают права человека

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что санкции против России нарушают права ее граждан. В интервью «Парламентской газете» она рассказала, с чем связаны основные направления работы омбудсмена сейчас.

Попытки Запада «навязать нам чуждые ценности», а также информационная агрессия указывают на то, что в России нужно менять государственную политику в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан. Однако сейчас основным направлением работы является помощь людям, вывезенным в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины, и соблюдение их прав.

«Мы уже подготовили специальный доклад, где показали, каким образом защищаются права эвакуированных людей нашим государством и какая роль в этой работе принадлежит институту уполномоченного, какие проблемы уже удалось, а какие еще предстоит решить в сфере защиты прав граждан, ищущих убежище в России. Отдельное место в нем отведено рекомендациям и предложениям органам власти по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики», — заявила Москалькова.