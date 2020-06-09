Москалькова выяснит, почему за Карауловой полиция будет следить почти 9 лет

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова видела обращение Варвары Карауловой. Однако пока его не изучила. Ей предстоит выяснить, на каком основании за девушкой решили установить административный надзор.

«Обращение она направила. Но я пока его не успела поизучать. Буду выяснять обстоятельства, основания применения этой меры. Она довольно распространенная. Ограниченная во времени», — сказала Москалькова РИА «Новости».

Кунцевский суд Москвы в этом июне частично удовлетворил иск МВД об административном надзоре за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой. Ее осудили за попытку стать участницей террористической организации «Исламское государство»*.

По решению суда за ней будут следить чуть меньше девяти лет. МВД хочет, чтобы Караулова отмечалась в полиции два раза в месяц и не покидала свой дом с 22:00 до 06:00.

Обычно административный надзор устанавливают за осужденными, которые уже отбыли свой срок. Это делается, чтобы не дать возможность этим людям еще раз нарушить закон. Суд может запретить им посещать массовые мероприятия, покидать свой регион или место жительства в определенное время, а также обязать отмечаться в полиции или других органах.

Караулову в 2016 году приговорили к 4,5 года колонии. В 2019 году она вышла на свободу по УДО.

В прошедшем мае стало известно, что девушка, которая сменяла имя на Александру Иванову, выходит замуж. Ее избранником стал адвокат.

*ИГ/«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная на территории в России.