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    21 января 2021, 17:20

    Москалькова: в 2020 году россияне чаще обращались по жилищным вопросам

    Дарья Морозова

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что в 2020 году россияне чаще всего обращались за помощью по жилищным вопросам. Об этом сообщила «Парламентская газета».

    «В 2020 году 39% (3786 обращений), поступивших в адрес уполномоченного, касалось именно указанной проблематики», — пояснила она.

    На втором месте оказались вопросы социального обеспечения — всего 20% обращений. Самыми распространенными темами были выплаты пенсий и социальных льгот.