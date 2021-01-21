Москалькова: в 2020 году россияне чаще обращались по жилищным вопросам

«В 2020 году 39% (3786 обращений), поступивших в адрес уполномоченного, касалось именно указанной проблематики», — пояснила она.

На втором месте оказались вопросы социального обеспечения — всего 20% обращений. Самыми распространенными темами были выплаты пенсий и социальных льгот.