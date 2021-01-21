Москалькова: в 2020 году россияне чаще обращались по жилищным вопросам
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что в 2020 году россияне чаще всего обращались за помощью по жилищным вопросам. Об этом сообщила «Парламентская газета».
«В 2020 году 39% (3786 обращений), поступивших в адрес уполномоченного, касалось именно указанной проблематики», — пояснила она.
На втором месте оказались вопросы социального обеспечения — всего 20% обращений. Самыми распространенными темами были выплаты пенсий и социальных льгот.