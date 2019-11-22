Москалькова решила следить за российскими заключенными за рубежом

Москалькова предложила Бутиной работать вместе Подробнее

«Сегодня огромную работу проводит консульское подразделение министерства иностранных дел, правительственная комиссия по работе с соотечественниками. Но собрать полностью все сведения о тех людях достаточно сложно», — пояснила Москалькова.

Омбудсмен отметила, что реестр будет доступен МИД России или аппарату Уполномоченного по правам человека. Москалькова планирует обратиться к министру иностранных дел Сергею Лаврову с данным предложением. По ее мнению, необходимо настроить работу ресурса таким образом, чтобы информацию о заключенных за границей россиянах получали органы власти и общественные организации России.

Ранее Москалькова предложила российской политической активистке Марии Бутиной работать вместе с ней и председателем Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким над делами соотечественников, попавших в непростые ситуации за границей. Омбудсмен заявила, что Россия разработала концепцию защиты прав россиян за границей и уже получает положительные результаты.