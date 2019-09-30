Москалькова прокомментировала решение суда по делу Устинова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прокомментировала решение Мосгорсуда смягчить приговор актеру Павлу Устинову. Ему заменили реальный срок на условное наказание.

Защита оспорит новый приговор Устинову Подробнее

«Хорошо, что Мосгорсуд отменил приговор первой инстанции. С юридической точки зрения он был, как говорится, ни в какие ворота. Нужно изучить, какими доказательствами мотивировал свое решение Мосгорсуд, вынося приговор в апелляционной инстанции, доказано ли участие Устинова в несанкционированной акции», — заявила Москалькова. Ее слова передала пресс-служба омбудсмена, сообщило РИА «Новости».

Ранее 30 сентября Мосгорсуд изменил наказание Устинову с 3,5 года в колонии на один год условного заключения.

Актера Павла Устинова задержали во время несанкционированной акции в центре Москвы 3 августа. Его обвинили в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов.Так, росгвардеец во время задержания вывихнул плечо и провел некоторое время в больнице. Однако сам актер свою вину отрицал и заявлял, что не участвовал в несогласованном митинге, а ждал знакомого у метро.

В поддержку Устинова выступили многие публичные люди. В частности, за него заступилась часть актерского сообщества. После этого молодого человека выпустили из СИЗО. Москалькова назвала такой шаг поистине справедливым решением.