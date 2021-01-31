Москалькова рассказала про провокации и агрессию на несанкционированных акциях

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала про акты агрессии и провокации, которые происходили на несогласованных акциях. Она подчеркнула, что необходимо отстаивать права не только протестующих, но и правоохранителей.

«Как уполномоченный по правам человека, я обязана отстаивать права не только участников несанкционированных акций, но и сотрудников Росгвардии, МВД, находящихся при исполнении своих обязанностей», — отметила омбудсмен. Ее слова процитировало РИА «Новости».

Москалькова рассказала про акты агрессии, неадекватные действия протестующих и прямые провокации в сторону правоохранителей. Она подчеркнула, что такое поведение неизбежно спровоцирует столкновения, хаос и конфликты. По мнению омбудсмена, это похоже не на диалог граждан с властью и не на способ отставить свои права, а на «акции устрашения».

Уполномоченный по правам человека отметила, что постоянно работает с обращениями, и напомнила, что горячей линией можно воспользоваться круглосуточно. При этом она еще раз призвала всех к диалогу.