Москалькова рассказала, почему декретный отпуск должен входить в трудовой стаж

По словам Москальковой, последние десятилетия позволили женщинам наравне с мужчинами стать значимой политической и экономической силой. Однако их доля в сферах государственного управления, науки и многих других областях уступает мужской. Основную причину этого омбудсмен увидела в гендерной роли женщины: в среднем, они тратят в три раза больше времени на работу по дому и уход за семьей.

«При этом многие в период беременности и после рождения ребенка продолжают трудовую деятельность. В России уровень занятости женщин в возрасте 20-49 лет, имеющих детей дошкольного возраста, достигает 65,8% всех работающих», — указала Москалькова.

По словам омбудсмена, в стране сформировалась модель семьи, где заняты в труде оба родителя. Женщины ориентируются на полный рабочий день и карьерный рост, однако должны сочетать это с воспитанием детей. Именно поэтому важно повысить гарантии для женщин с детьми и будущих матерей, чтобы выровнять возможности представителей обоих полов в трудовой сфере.

«К сожалению, сегодня в трудовой стаж женщины не засчитывается то время, которое она проводит дома, воспитывая детей. Я, как Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, выступала с такой инициативой, и она была горячо поддержана обществом», — заявила Москалькова.

Она также посетовала, что законодатели не поддерживают эту идею. «Множество женщин писали мне в социальных сетях, что из-за упразднения ясельных групп и нехватки мест в детских садах они просто не могут выйти на работу, и зачет времени ухода за ребенком в трудовой стаж стал бы для них настоящим спасением», — отметила она.