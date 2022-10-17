Москалькова рассказала о первой встрече с украинским омбудсменом | 360°

Общество 17 октября 2022, 21:00 Москалькова рассказала о первой встрече с украинским омбудсменом Омбудсмен РФ Москалькова: провели конструктивный диалог с украинским уполномоченным РИА «Новости»

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В ходе обмена военнопленными состоялась встреча уполномоченного по правам человека при президенте России Татьяны Москальковой с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Провели конструктивный диалог и обговорили дальнейшие действия по защите прав человека, об этом Москалькова сообщила в Telegram-канале.

Российский омбудсмен написала, что стороны договорились сотрудничать по обеспечению условий содержания военнопленных, их обмену и защите прав гражданских лиц. Также достигнуты договоренности по установлению судеб пропавших без вести.

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«Как бы ни складывалась ситуация, уполномоченные должны быть вне политики и работать на благо граждан своих стран. Рада, что с обеих сторон достигнуто взаимопонимание и готовность идти навстречу друг другу, содействуя нашей главной миссии — защите прав человека», — написала Москалькова.

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Обмен происходил по формуле110 на 110, на родину вернулись 72 моряка с гражданских судов и более 30 военнослужащих из Луганской и Донецкой народных республик и других регионов России.