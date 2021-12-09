Москалькова рассказала, на что чаще всего жаловались россияне в 2021 году

Россияне в этом году стали чаще жаловаться на медицину и проблемы здравоохранения. Об этом «Парламентской газете» рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По словам Москальковой, количество таких жалоб за 2021 год выросло более чем в два раза.

«Люди жалуются на ненадлежащее качество медицины, на недоступность медицинской помощи, на нехватку лекарств, на организации обязательного медицинского страхования, на сложности с плановым лечением», — рассказала она.