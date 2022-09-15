Москалькова предложила создать механизм для общественного контроля за ситуацией в колониях | 360°

Общество 15 сентября 2022, 08:13 Поделиться Telegram

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Viber Москалькова предложила создать механизм для общественного контроля за ситуацией в колониях Омбудсмен Москалькова предложила обеспечить общественный контроль в колониях РИА «Новости»

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Национальный превентивный механизм для осуществления общественного контроля в колониях могут создать в России. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время выступления на V Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина: региональный вектор» в Хабаровске.

Она напомнила, что за соблюдением прав заключенных в России следит Общественная наблюдательная комиссия. При этом в большинстве стран ее функции исполняет национальный превентивный механизм.

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«При уполномоченном по правам человека есть либо сотрудники в штате, либо сотрудники других органов, с которыми заключается договор или их [назначает] парламент <…>, [сотрудники] которые могут выехать по поручению уполномоченного и проверить ситуацию в колониях», — пояснила Москалькова. Ее процитировал ТАСС.

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По ее словам, для реализации того, «что востребовано в обществе, нужны дополнительные ресурсы». Омбудсмен считает, что таковым в сфере пенитенциарной системы мог бы стать национальный превентивный механизм.

Она также признала пользу Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), дававшего россиянам надежду на получение компенсации. При этом Москалькова отметила политизированность этого института, которую он в последние годы проявляет по отношению к российским гражданам.

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