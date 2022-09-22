Москалькова предложила повысить социальные гарантии для участников спецоперации | 360°

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Происшествия
23 сентября 2022, 19:10
Байкер-пенсионер погиб в ДТП в Архангельской области
Здоровье
23 сентября 2022, 19:10
Названы пять устаревших советов по питанию
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Спецоперация
23 сентября 2022, 19:08
Мероприятия в поддержку референдумов в Донбассе начались по всей России
Криминал
23 сентября 2022, 19:08
Присяжные признали Арашуковых виновными в организации двух убийств
Спецоперация
23 сентября 2022, 19:07
Песков вновь опроверг слухи о превышении заявленного числа призывников
Мир
23 сентября 2022, 19:00
Новые санкции сыграют против Европы. Российская экономика уже закалилась
Подмосковье
23 сентября 2022, 18:58
Новые врачи, оборудование и возможности появились в больнице Электроуглей
Общество
23 сентября 2022, 18:46
Участие в референдуме по статусу ДНР в Зарайске примут 40 граждан республики
Спецоперация
23 сентября 2022, 18:44
Сотрудникам СМИ c правом на отсрочку назвали список документов для явки в военкомат