Москалькова предложила повысить социальные гарантии для участников спецоперации | 360°

Общество 22 сентября 2022, 22:47 Поделиться Telegram

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Viber Москалькова предложила повысить социальные гарантии для участников спецоперации Омбудсмен Москалькова предложила повысить социальные гарантии для участников спецоперации РИА «Новости»

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что необходимо проработать закон по дополнительным социальным гарантиям для участников спецоперации, в том числе призванных в период частичной мобилизации. Об этом она написала в Telegram-канале.

В законопроекте необходимо прописать нормы для решения трудовых вопросов, оплаты кредитов, а также обеспечения жильем.

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«Целесообразно, на мой взгляд, рассмотреть вопрос о создании специального федерального органа по вопросам защиты участников боевых действий», — отметила омбудсмен Москалькова.

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Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации. Глава Минобороны России Сергей Шойгу уже отдал региональным властям распоряжение обеспечить выполнение поручения главы государства.

В военкоматы во всех уголках страны идут добровольцы. Многие объясняют свое решение тем, что не хотят разгула национализма в России, как это произошло на Украине.

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