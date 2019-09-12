Москалькова предложила поговорить о четырехдневке после проведения исследований

Необходимо провести специальные исследования по вопросу сокращенной рабочей недели. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

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«Чтобы ответить на этот вопрос, нужно провести мониторинговые исследования. Но я не уверена, что эта идея сегодня без специальных исследований может быть внедрена», — заявила она в ответ на вопрос, не может ли привести сокращенная рабочая неделя к более интенсивному труду. Об этом написало РИА «Новости».

В ближайшее время Государственная Дума рассмотрит предложение о переходе к четырехдневной рабочей неделе. После обсуждения этой идеи в правительстве, между профсоюзами и работодателями могут быть подготовлены соответствующие законопроекты. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Ранее глава кабмина Дмитрий Медведев высказал свое мнение по этой теме. Он считает, что трудовое законодательство не соответствует современным реалиям. Между тем, министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что в ближайшее время перехода к сокращенной рабочей недели не будет. Такой вопрос, по его мнению, может быть решен в долгосрочной перспективе.