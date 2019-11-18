Москалькова предложила Бутиной работать вместе

Мария Бутина, которую недавно освободили из американской тюрьмы, встретилась с уполномоченным по правам человека России Татьяной Москальковой. Омбудсмен предложила девушке работать вместе с ней. Об этом сообщил корреспондент «360».

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Мария пришла вместе с отцом. Девушка поблагодарила за поддержку и помощь президента России Владимира Путина, а также всех россиян. Кроме того, она не забыла упомянуть и президента Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, который содействовал ее освобождению.

Москалькова предложила Марии работать вместе с ней и председателем Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким над делами соотечественников, попавших в непростые ситуации за границей.

«Я очень рада вашему возвращению, приступайте к работе, приглашаю работать в нашей группе по защите соотечественников за рубежом, и я уверена, что вместе мы сможем много пользы принести людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию за рубежом», — сказала Москалькова.

Источник фото: телеканал «360»

Она добавила, что в России разработана концепция защиты прав россиян за границей. Это система, по ее словам уже дает положительные результаты. Однако за рубежом до сих пор остаются люди, которые нуждаются в поддержке российского государства. Так, уполномоченный по правам человека упомянула Александра Винника и Константина Ярошенко, которые находятся под арестом в Греции и США соответственно.

Бутина поблагодарила Москалькову и Слуцкого за предложение.

Мария Бутина попала за решетку в США в июле 2018 года. Россиянка получила 18 месяцев за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом». Бутина пошла на сделку со следствием и признала свою вину. В противном случае ей грозили бы годы тюрьмы. Спустя полтора года после приговора Мария вышла на свободу. В конце октября она вернулась в Россию.