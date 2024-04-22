Общество 22 апреля 2024, 17:23 Москалькова попросила проверить сообщения о пытках в ИК «Черный дельфин» Москалькова обратилась в ГП после сообщений о пытках в ИК «Черный дельфин» РИА «Новости»

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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обралась в Генпрокуратуру с просьбой проверить данные о неправомерных действиях сотрудников исправительной колонии «Черный дельфин». Об этом омбудсмен сообщила в своем Telegram-канале.

Москалькова пояснила, что получила обращение в защиту прав заключенных этой ИК в Оренбургской области.

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«Обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку. Взяла ситуацию на особый контроль», — подчеркнула уполномоченный.

О том, что арестанты «Черного дельфина» пожаловались на избиения и пытки, сообщила правозащитник и журналист Ева Меркачева.

«По их словам, они регулярно подвергаются физическим наказаниям за малейшую оплошность, в том числе за невыработку нормы плана на производстве. Одна из форм пыток — требование стоять в позе „ласточки“ по несколько часов», — указала она в Telegram-канале.

По данным Меркачевой, к тем, кто жалуется на это, применяют крайне жестокие меры. Правозащитница отметила, что ИК № 6 — особая колония. Здесь отбывают наказание маньяки, педофилы, террористы и серийные убийцы.

«Но сюда же доставляют и совершивших преступления на бытовой почве (чаще всего — алкоголизма, ревности), членов ОПГ 80-90-х и считающих себя жертвами следственной и судебной ошибки», — уточнила она.

Среди них, продолжила Меркачева, в основном те, кто был недоволен условиями содержания в других колониях, кто продолжает оспаривать в суде свои приговоры.

После того как Москалькова сообщила о своем обращении в ГП, правозащитница тут же отреагировала на это публикацией в своем канале, выразив благодарность омбудсмену.