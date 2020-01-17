Москалькова попросила омбудсмена Греции проследить за соблюдением прав Винника

В 2017 году россиянина арестовали в Греции по запросу США. Москалькова призвала уполномоченного проследить за соблюдением прав задержанного.

«Уважаемый господин Поттакис, обращаюсь к вам с настоятельной просьбой оказать содействие в деле надзора за соблюдением прав российского гражданина Александра Винника», — подчеркнула она.

Москалькова обратила внимание на то, что заключение более 30 месяцев «ставит под серьезное сомнение» соблюдение права на справедливое судебное разбирательство в разумный срок. Москалькова сослалась на прессу, которая заявила о 28-дневной голодовке Винника. Более того, российский омбудсмен отметила, что права задержанного на ежедневную прогулку и юридическую помощь в условиях изоляции нарушаются.

«Как известно, жена Винника серьезно больна. При всех этих обстоятельствах психологическое и физическое состояние Винника критическое», — уточнила Москалькова.

Ранее адвокат Тимофей Мусатов опроверг информацию об отмене экстрадиции Александра Винника.