Москалькова поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем

По ее мнению, этот день можно сделать нерабочим на постоянной основе. Она пояснила, что даже находясь в своих офисах люди начинают отмечать дату, пишет «Парламентская газета».

«Де-факто 31 декабря для всех уже нерабочий день. И если люди находятся в организации, то начинают уже праздновать. Большинство хозяек уже стараются подготовиться к праздничному столу», — заявила омбудсмен.

Москалькова заметила, что предприятия, которые активны в непрерывном цикле, будут работать по своему графику. Больницы, правоохранительные органы всегда представляли собой исключение. Уполномоченный по правам человека заключила, что готовиться к празднику намного удобнее, если день выходной.

Минтруд подготовил проект постановления правительства России о переносе нерабочих дней в будущем году. Ведомство планирует сделать 31 декабря выходным, при этом новогодние каникулы будут проходить с 1 по 10 января.