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    11 сентября 2020, 12:12

    Москалькова поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем

    Полина Петрова

    Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала идею сделать 31 декабря нынешнего года выходным днем, информирует ТАСС.
    Москалькова поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем

    По ее мнению, этот день можно сделать нерабочим на постоянной основе. Она пояснила, что даже находясь в своих офисах люди начинают отмечать дату, пишет «Парламентская газета».

    «Де-факто 31 декабря для всех уже нерабочий день. И если люди находятся в организации, то начинают уже праздновать. Большинство хозяек уже стараются подготовиться к праздничному столу», — заявила омбудсмен.

    Москалькова заметила, что предприятия, которые активны в непрерывном цикле, будут работать по своему графику. Больницы, правоохранительные органы всегда представляли собой исключение. Уполномоченный по правам человека заключила, что готовиться к празднику намного удобнее, если день выходной.

    Минтруд подготовил проект постановления правительства России о переносе нерабочих дней в будущем году. Ведомство планирует сделать 31 декабря выходным, при этом новогодние каникулы будут проходить с 1 по 10 января.

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