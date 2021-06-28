Москалькова: пандемия создала «ковидные права»

В условиях ограничений из-за коронавируса сформировалось такое понятие, как «ковидные права», заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Об этом сообщило РИА «Новости».

Москалькова подчеркнула, что важно находить баланс между необходимостью ограничений и правами человека. По ее словам, в некоторых случаях коллективное право имеет приоритет над индивидуальным. В условиях пандемии эти понятия нужно разделять, отметила омбудсмен.

«Мы должны понять, где эта грань между коллективным и индивидуальным правом, как достигнуть этой соразмерности», — сказала Москалькова.

Меры, которые принимаются сегодня для профилактики коронавируса, имеют право на существование, поскольку речь идет не просто о спасении жизни и здоровья человека, но и о сохранении цивилизованного пространства в мире, добавила она.

В понедельник к регионам, в которых уже ввели обязательную вакцинацию определенных категорий работников, присоединились также Тамбовская и Смоленская области. Кроме того, на Камчатке решили не допускать к работе непривитых вахтовиков.