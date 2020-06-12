Москалькова оценила идею индексации пенсий работающим пенсионерам

Если в Конституцию России внесут поправки, то работающим пенсионерам будут индексировать выплаты. Это повысит их юридическую защиту и даст социальную стабильность.

«После принятия внесенного президентом законопроекта о поправке в Конституцию, выплаты будут индексировать и работающим пенсионерам. Это означает, что не просто повышается юридическая защита, а речь идет о стабильности социального стандарта», — приводит РИА «Новости» слова уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой.

Собеседница агентства подчеркнула, что число работающих пенсионеров в России увеличилось до 7,3 миллиона человек, а это значит, что индексация восстановит справедливость. Москалькова добавила, что в целом поправки в Конституцию направлены на удовлетворение потребностей гражданского общества.

Одна из предлагаемых поправок в Конституцию касается вопроса системы пенсионного обеспечения в России. Она должна работать на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений. Индексация пенсий будет проходить ежегодно.