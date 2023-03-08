Общество 08 марта 2023, 16:31 Москалькова обвинила Украину в отказе на запрос об обмене 70 пленных солдат РИА «Новости»

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Представители Украины отказались обменяться с российской стороной 70 пленными солдатами. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она описала ситуацию в Telegram-канале.

Также Москалькова привела поименный список украинских военнослужащих, которых властьимущие соотечественники не захотели возвращать на родину.

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«Как говорится, делайте выводы», — дополнила она.

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Таком образом омбудсмен прокомментировала вчерашний обмен пленными. Накануне в Россию вернулись 90 российских военнослужащих, которых удерживали в ВСУ. Однако, по словам Москальковой, изначально была договоренность на обмен в формате 160 на 160. Омбудсмен РФ сказала, что такая корректировка произошла по вине украинской стороны. Причина отказа от договоренности на формат 160 на 160 Москалькова не назвала.

В день прибытия российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, омбудсмен РФ отметила важность такого процесса, как обмен пленными.