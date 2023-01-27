Общество 27 января 2023, 01:45 Москалькова обсудила обмен ранеными с украинским омбудсменом Уполномоченный России Москалькова обсудила с украинским коллегой вопросы обмена ранеными РИА «Новости»

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в Telegram-канале сообщила, что провела по видеосвязи переговоры с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом по вопросам обмена ранеными. В обсуждении принимал участие главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч.

«Продолжая продвигаться в этом направлении, договорились о содействии в обмене списками тяжелораненых, подлежащих репатриации, оказании помощи компетентным органам в возврате граждан, подлежащих депортации», — говорится в сообщении российского омбудсмена.

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Москалькова отметила участие украинского уполномоченного в решении ряда вопросов: воссоединение семей, установление пропавших без вести, обмен поенными. Также она указала на роль министерства обороны России и спецслужб в решении этих сложных вопросов.

«Вместе с тем, как показывает практика, в подобных ситуациях роль омбудсменов возрастает. Стараемся делать все возможное для оказания помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию», — написала Москалькова.

Ранее российский омбудсмен попросила Международный комитет Красного Креста активизировать работу по посещению удерживаемых на Украине российских военных, особенно раненых.