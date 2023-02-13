Общество 13 февраля 2023, 14:35 Москалькова обратилась в Генштаб ВС из-за сообщений о мобилизованных из Татарстана Уполномоченный в РФ Москалькова попросила проверить данные о мобилизованных из Татарстана РИА «Новости»

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Мобилизованных из Татарстана якобы отправляли на передовую практически без вооружения. Информацию уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила проверить начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Об этом омбудсмен написала в своем Telegram-канале.

«Направила обращение <…> с просьбой провести проверку появившейся в Сети информации о том, что мобилизованных из Республики Татарстан практически без вооружения отправляли для выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции», — уточнила Москалькова.

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Ранее паблики распространили видео, где группа мужчин в камуфляжной форме представились мобилизованными из Татарстана и пожаловались, что их якобы отправили на штурм без подготовки.

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В конце января уполномоченный по правам человека в России провела по видеосвязи переговоры с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом по вопросам обмена ранеными.