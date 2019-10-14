Москалькова назвала убийцу девочки в Саратове мутантом

Омбудсмен России Татьяна Москалькова понадеялась, что убийца школьницы Лизы Киселевой не обратится к ней за помощью. Она назвала его мутантом.

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова выразила надежду, что Михаил Туватин, которого обвиняют в убийстве девятилетней девочки в Саратове, не будет ее просить о помощи.

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«Я уполномоченный по правам человека, а не по правам мутантов», — приводит «Интерфакс» слова Москальковой.

Девятилетняя Лиза Киселева из Саратова пропала утром 9 октября. Она вышла из дома и направилась в школу, но на уроках так и не появилась. Девочку искали всем городом. На следующий день тело ребенка с признаками удушения нашли в гаражном кооперативе. Через это место она каждый день ходила на учебу.

Сотрудники правоохранительных задержали неоднократно судимого Михаила Туватина — его подозревают в убийстве Лизы. На допросе он сознался, что убил девочку, так как испугался, что она расскажет о захваченном им гараже.

После задержания Туватина жители Саратова вышли на митинг и потребовали выдать им предполагаемого убийцу.

12 октября суд арестовал 35-летнего Туватина на два месяца.