Москалькова намерена посетить осужденную за контрабанду наркотиков израильтянку
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова планирует посетить гражданку Израиля Нааму Иссахар, которую осудили в России за контрабанду наркотиков. Об этом сообщил ТАСС.
RT напомнил, что в апреле прошлого года израильтянку задержали в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. В ее багаже обнаружили более девяти граммов гашиша. Девушку обвинили в контрабанде наркотиков. Суд приговорил ее к 7,5 года колонии. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху попросил лично президента РФ Владимира Путина о помиловании Иссахар.
«Мы поедем сегодня ее посещать», — заверили в пресс-службе Москальковой.