Москалькова намерена посетить осужденную за контрабанду наркотиков израильтянку

RT напомнил, что в апреле прошлого года израильтянку задержали в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. В ее багаже обнаружили более девяти граммов гашиша. Девушку обвинили в контрабанде наркотиков. Суд приговорил ее к 7,5 года колонии. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху попросил лично президента РФ Владимира Путина о помиловании Иссахар.

«Мы поедем сегодня ее посещать», — заверили в пресс-службе Москальковой.