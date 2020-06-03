Москалькова: для меня работа омбудсменом стала смыслом жизни и служением
RT выяснил у российского омбудсмена Татьяны Москальковой, рассчитывает ли она продолжать работу на своей должности. Срок ее полномочий истекает менее чем через год.
«Как говорится, делай, что должно, и будь, что будет», — сказала Москалькова.
Она призналась, что ей было очень трудно, но очень интересно работать на должности уполномоченного по правам человека в России. Омбудсмен поблагодарила судьбу и депутатский корпус за назначение на этот пост. Она затруднилась сказать, что будет, когда истечет срок ее полномочий.
«Мне кажется, что я нужна в этом качестве людям. Для меня эта работа стала смыслом жизни и служением», — призналась Москалькова.