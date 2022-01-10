Мошеннику из Петербурга вынесут приговор за подделку паспорта и кражу дорогой посылки

В Санкт-Петербурге вынесут наказание мошеннику, который обвиняется в подделке паспорта местного жителя и краже посылки стоимостью 308 тысяч рублей. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на источник в прокуратуре.

По данным ведомства, подозреваемый изготовил паспорт и с его помощью получил чужую посылку в отделении сервиса доставки. В коробке находились видеокарты стоимостью 308 тысяч рублей.

Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы, либо штраф до 500 тысяч рублей. Дело будет рассмотрено в Пушкинском районном суде.