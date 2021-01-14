Мошенников осудили за обман пенсионерки в Петербурге

По данным издания, с пожилой петербурженкой по телефону связалась неизвестная женщина и представилась ее внучкой. Она убедила потерпевшую, что полиция поймала ее с наркотиками и ей необходимо 40 тысяч рублей, чтобы избежать уголовной ответственности. Для пущей правдоподобности мошенница передала трубку своему сообщнику, который «подтвердил» ее слова. Пенсионерка поверила рассказу аферистов и отдала им деньги.