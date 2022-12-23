Общество 23 декабря 2022, 17:15 Мошенников, которые зарабатывали на объявлениях об интим-услугах, задержали в Оренбурге

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В Оренбурге полиция задержала двух мужчин 1989 и 1992 годов рождения, которые зарабатывали деньги с помощью интернет-объявлений о предоставлении вымышленными девушками интимных услуг. Об этом сообщил сайт 56orb.ru.

Как рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда, заинтересовавшись вымышленными девушками, заказчики переводили мошенникам деньги на их счета. После получения средств злоумышленники пропадали.

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Оренбуржцам присудили два года исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

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