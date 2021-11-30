Мошенников будут судить за серию краж автомобилей в Петербурге

Трое жителей Санкт-Петербурга обвиняются в серии краж автомобилей. Уголовное дело по их преступлению будет рассмотрено в Московском районном суде города. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на представителя прокуратуры.

По данным следствия, мошенники объединились для общей цели. Один из них подыскивал подходящий автомобиль, а другой представлялся менеджером коммерческой организации, договаривался о покупке, подписывал документы и получал машину. Он обещал перечислить деньги на карту, но не делал этого. Третий преступник перепродавал полученные авто.

После таких сделок мошенники делили между собой вырученные деньги. Так им удалось обмануть семь жителей Московского района на общую сумму в 3,8 миллиона рублей.