Мошенники заработали на посетителях сайтов объявлений более 660 миллионов

За последний год мошенники заработали свыше 660 миллионов рублей на клиентах российских сайтов объявлений. Об этом говорят данные исследования компании Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI).

С ними ознакомилась газета «Коммерсантъ». Работа аналитиков показала, что более 660 миллионов рублей заработали только проанализированные крупные группировки. Общий же масштаб вытянутых обманом средств составляет от 800 миллионов до одного миллиарда рублей. Об этом рассказал основатель DLBI Ашот Оганесян.

Компания проанализировала Telegram-каналы 116 активных группировок. В них публикуют все операции с платежными картами жертв. Мошеннические транзакции проводят по картам 78 банков. Как пояснили в DLBI, 81% из них проходит через Сбербанк.

Больше всего пострадавших обнаружили на Avito и «Юле». Всего на сайтах объявлений пытаются заработать более 13 тысяч мошенников. Средний заработок рядовых аферистов составлял 28,2 тысячи рублей. У организаторов — 1,8 миллиона рублей.

Аналитики связывают рост такого рода мошенничества с возможностью оплачивать заказы и переводить средства с помощью интернет-площадок. Преступники связываются со своими жертвами, обходя официальный ресурс. Они предлагают завершить покупку, переведя деньги по фишинговой ссылке.

Руководитель блока DLP Infosecurity a Softline Company Анна Попова назвала и другие схемы. Продавец говорит о якобы случившемся техническом сбое, а затем присылает ссылку на оплату от «службы технической поддержки». При переходе по ней человек попадает на вредоносный ресурс. По этой же схеме аферисты перенаправляют покупателей на поддельный сайт курьерской службы или говорят, что с товаром случился форс-мажор, поэтому необходимо организовать возврат денежных средств для компенсации.