Мошенники взломали «симку» журналиста и разослали похабщину властям Екатеринбурга

Мошенники не дремлют, особенно в пандемию. Очередной жертвой злоумышленников стал директор сети городских порталов Екатеринбурга Ринат Низамов. Журналист рассказал «360», как была взломана его SIM-карта и разосланы «похабные» сообщения губернатору и бывшему мэру.

«Сегодня днем мне пришло сообщение от МТС на телефон, о том, что была перевыпущена моя SIM-карта с моим номером, и если это сделал не я, то надо срочно связаться с ними. Хотел позвонить, но связь пропала», — вспоминает Низамов.

Он дозвонился до оператора с другого телефона, и там ему подтвердили выпуск новой карты по его документам. По его запросу симку заблокировали.

«Я поехал в ближайший салон связи. Когда обратился к специалисту, то тот сильно удивился, так как впервые столкнулся с таким в своей практике», — рассказал он.

Оказалось, что накануне какой-то человек и правда заходил в салон в Екатеринбурге с документами Низамова. Все данные были его, кроме фото, также у него была справка о потере паспорта.

«Специалист выдал этому человеку симку. Пока я разговаривал с МТС, у меня взломали все соцсети и написали кучу гадостей разным людям», — сообщил журналист.

Он не исключает, что это могли сделать недоброжелатели, ведь он работает в медиа.

«Этот человек разослал похабщину от моего имени губернатору, бывшему мэру, жене и ряду СМИ», — вспоминает собеседник «360».

Дальше мужчина намерен обращаться в полицию, потому что тут явно поработали мошенники. Также известно, что сообщения были все одинаковые, которые якобы должны были «дискредитировать его по сексуальной принадлежности».

Низамов также слышал версию, что специалисты МТС не определили по фото из-за маски на лице.

Однако руководитель пресс-службы МТС Алексей Меркутов сообщил «360», что такого не могло произойти. Даже в пандемию специалисты просят на время снять маску, чтобы свериться с документами.

«Владелец номера быстро обратился в компанию, SIM-карту быстро заблокировали. Мы с ним связались и оперативно решили все вопросы. Если будет необходимо, предоставим полиции всю нужную информацию», — рассказал Меркутов.

Представитель МТС заверил, что они дальше будут разбираться в этой ситуации. Но пока досконально не изучены видео с камер, нельзя говорить, какую именно оплошность допустил сотрудник салона.