Мошенники выманили у пенсионера в Саратове 17 миллионов рублей

Саратовский пенсионер потерял более 17 миллионов рублей из-за действий мошенников. Об этом сообщила пресс-служба главного регионального управления МВД.

Злоумышленники позвонили пенсионеру, представились сотрудниками силовых структур и банка, сообщили о якобы подозрительных переводах со счета. Пенсионеру предложили перевести средства на «безопасный счет», он согласился и отправил мошенникам 17,4 миллиона рублей.

Правоохранители проводят проверку обстоятельств происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

ГУ МВД России по Саратовской области напомнило, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не просят оформить кредит или перевести деньги со своей карты на резервный счет.

В Оренбургской области женщина осталась с кредитом более чем на миллион рублей, переведя деньги на счет своего возлюбленного, который представился генералалом НАТО из Германии.

Ранее россиян также предупредили о новом виде мошенничества в интернете при приеме на работу.