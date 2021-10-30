Мошенники включили вакцинацию от коронавируса в новую схему обмана пенсионеров

На Урале вакцинацию от коронавируса стали использовать как способ обмана. Злоумышленники под предлогом прививки стараются попасть в квартиры местных жителей, чтобы обокрасть. Своими жертвами они зачастую выбирают пенсионеров.

Неизвестные представляются медиками и просят впустить их — якобы для обсуждения прививки на дому, сообщила газета «Известия».

В некоторых случаях бдительность хозяев сыграла им на руку. Другие лишились крупной суммы денег, как 83-летняя жительнице Сысерти. У нее две представившиеся сотрудниками медорганизации женщины украли полмиллиона рублей.

Вакцинацию сейчас действительно проводят на дому, но с определенными оговорками. Медицинский юрист Асад Юсуфов напомнил, что все работы по проведению прививок осуществляют только мобильные медицинские бригады. Врач или фельдшер при этом несут ответственность за обоснованность допуска к вакцинации.

Прежде чем пускать кого-либо в дом, специалисты советуют позвонить в местную поликлинику и выяснить, направляли ли бригаду медиков по указанному адресу. Дверь при этом открывать нельзя. Если ответ отрицательный, необходимо вызвать полицию.

Ранее в Роскачестве предупредили россиян, что в нерабочие дни, скорее всего, активизируются мошенники. Не исключено, что злоумышленники будут предлагать несуществующие выплаты.