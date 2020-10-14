Мошенники в пандемию начали предлагать «скидки» при оплате счетов

Аферисты во время эпидемии коронавируса часто предлагают людям скидку на оплату фальшивых счетов. При этом речь идет о небольших суммах, чтобы у жертв не было желания обратиться в полицию. Об этом рассказали специалисты Национального центра финансовой грамотности.

«Сложная экономическая ситуация привела к тому, что у многих появилась задолженность за услуги ЖКХ. Когда в дверь начинают стучаться „официальные лица“ и предлагать новый способ погашения задолженности со скидкой, но „здесь и сейчас“, то многие граждане верят и отдают последнее», — заявил РИА «Новости» эксперт Игорь Григорьянц.

По его словам, мошенники просят заплатить небольшие суммы. Поэтому пострадавшие не обращаются в полицию, ведь они считают, что решение вопроса потребует от них большого количества времени.

Эксперты утверждают, что сегодняшние мошенники — образованные люди, которые знают разные технологии манипуляции и умеют подделывать документы или умело маскироваться под представителей госслужб. Чаще всего жертвами становятся домохозяйки или пенсионеры.

Эксперт Елена Бобкова утверждает, что бабушки и дедушки сразу хотят оплатить всю задолженность. Мошенники предлагают им заманчивую скидку.

«Деньги, конечно же, уходят в чужой карман», — резюмировала Бобкова.

Ранее россиян предупредили о том, что аферисты могут собирать голосовые записи людей для обращения к банкам через роботов-помощников. Таким образом они могут получить доступ к счетам человека.