Мошенники украли у блокадницы из Екатеринбурга более миллиона рублей

Пенсионерка из Екатеринбурга, пережившая блокаду Ленинграда, стала жертвой мошенников. Путем обмана они украли у нее около 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщил сайт Е1.ru.

Блокаднице позвонила злоумышленница, которая притворилась племянницей женщины. Девушка рассказала, что якобы спровоцировала аварию, переходя дорогу под запрещающий сигнал. В результате вымышленного ДТП якобы пострадала беременная двойней женщина, находившаяся за рулем автомобиля. Деньги потребовались для того, чтобы девушку не посадили.

Настоящая племянница пенсионерки рассказала, что 84-летняя женщина находится в здравом уме, она отлично умеет пользоваться телефоном и незнакомцам не доверяет. Но эти мошенники тоже хорошо подготовились. В какой-то момент голос злоумышленницы стал очень похожим на голос родственницы.

В результате к пенсионерке пришли дважды. Сначала у нее забрали 800 тысяч рублей, а потом — 400. Еще они взяли у нее простыню, кружку и ложку, якобы для племянницы в больницу.

«Я и предположить не могла, что у тети лежит столько денег. Она говорила, что копит что-то для нас, для своих племянников, но мы не думали, что есть миллион», — рассказала настоящая родственница пенсионерки.

На место происшествия приезжала полиция. Но блокадница уже не верит, что деньги можно вернуть.