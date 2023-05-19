Общество 19 мая 2023, 08:47 Мошенники стали звонить россиянам по видеосвязи под видом банковских сотрудников «Известия»: мошенники представляются сотрудниками банков и используют видеозвонки Unsplash

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Преступники усовершенствовали свои сценарии по обману людей. Сначала они звонят по телефону или через мессенджеры и представляются сотрудниками банка. Если человек не верит, то мошенники предлагают переключиться на видеозвонок, в ходе которого имитируют работу якобы из финансовой организации. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на представителей ВТБ.

Информацию о таких мошеннических схемах подтвердили также в МТС Банке, банке «Ренессанс», в Infosecurity и Softline Company. Представители МТС Банка отметили, что фиксируют подобные случаи последние два месяца.

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Росбанк связал появление новых способов мошенничества с тем, что звонки преступников из-за границы начали блокировать. Такой закон действует в России с декабря 2021 года.

Мошенники для убеждения своей жертвы отправляют ей фото банковских документов, служебных удостоверений. Об этом изданию рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова. По ее словам, работники правоохранительных органов и банков никогда не делятся документами в мессенджерах. Ранее россиянам рассказали, что телефонные аферисты могут мстить людям, которых они не смогли обмануть.