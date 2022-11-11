Общество 11 ноября 2022, 04:24 Мошенники стали создавать магазины на AliExpress по чужим ИНН «Известия»: мошенники стали создавать магазины на AliExpress по чужим ИНН РИА «Новости»

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Мошенники решили нажиться на проблемах, связанных с логистикой и уходом компаний с российского рынка. Для этого они стали открывать магазины на иностранных маркетплейсах, используя ИНН самозанятых. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на проект Народного фронта «Мошеловка».

В качестве примера действий злоумышленников координатор проекта Евгения Лазарева привела историю одной женщины. Та обратилась за помощью к правозащитникам и рассказала, что от ее имени на AliExpress открыли магазин. Теперь ей поступают жалобы от недовольных покупателей.

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«На AliExpress для создания магазина требуется указать имя, ИНН и контактный номер телефона. Платформа, согласно установленным ею правилам, проверяет, зарегистрирован ли человек с таким именем и ИНН в ФНС как самозанятый или ИП. Но, очевидно, не идентифицирует того, кто эти данные предоставляет», — пояснила Лазарева.

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С помощью такой лазейки злоумышленники неплохо зарабатывают, а когда жалоб становится слишком много, то магазин просто закрывают. Пока на зарубежных маркетплейсах подобный способ мошенничества встречается крайне редко, но он наносит большой вред как покупателям, так и добросовестным продавцам.